Velasco explicó las razones que provocaron el quiebre de Ciudadanos

Desde Londres, donde próximamente será decano de la Escuela de Políticas Públicas de la prestigiosa London School of Economics, Andrés Velasco aseguró que el quiebre del partido tiene una razón muy clara y sabida por todos.

“El remezón en que se encuentra Ciudadanos tiene una razón muy clara: la decisión inconsulta de un grupo de apoyar a Sebastián Piñera y hacerlo de un modo que, en los hechos y contra la voluntad de muchos militantes, involucraba al partido entero”, dijo el exministro en entrevista con El Mercurio.

“No íbamos a participar en una coalición con la UDI capitaneada por Jacqueline Van Rysselberghe, o RN capitaneado por Carlos Larraín. Así de simple y claro”, indicó.

Velasco, agregó que “ellos mostraron una manera bien curiosa de entender la política. Si al interior de un partido alguien toma la postura A y otros la B, es una diferencia política que no tiene por qué traducirse en la seguidilla de ataques personales que han hecho. Me habría gustado pensar que estas diferencias podrían haberse procesado de un modo civilizado”.

“Al final, esto revela una gran falta de cultura cívica y de experiencia política por parte de varios Ciudadanos. Y en algunos casos, entender que el mundo de las ideas y de la política no es lo mismo que el de los negocios”, sostuvo.

Al ser consultado si siente que Ciudadanos es su fracaso, Velasco dijo que “no, pero para entender esa respuesta, hay que entender de qué se trata Ciudadanos: No fue el intento de una persona por llegar al poder político en 24 horas. Ciudadanos sigue siendo el intento paulatino prolongado de reconstruir un espacio político para ciertas ideas. Max Weber dice que la política es la prima de la obstinación, que tiene que ver con insistir en hacer las cosas que parecen imposibles hasta que un día resultan. Y el que no entiende eso, no debería estar en la vida pública”.