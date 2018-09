Gobierno hará acto “sin estridencias” para conmemorar 30 años del No

El 5 de octubre se conmemorará sin estridencias el triunfo del No. Desde La Moneda señalaron que se podría realizar un acto simbólico y entregar un mensaje al país en torno a que en este día “nació un camino de consolidación democrática”. Y pese a que varios personeros del oficialismo votaron por el Sí, argumentan que, con la perspectiva del tiempo, nadie puede negar que el triunfo del No generó un mejoramiento para la democracia del país, con una transición “ejemplar”.

Cabe recordar que en su primer período, el Presidente no organizó ninguna celebración por el 5 de octubre, fecha en que triunfó el No en el plebiscito de 1988-, sin embargo y según publica hoy El Mercurio, esta vez, se realizará un acto “sin estridencias” para conmemorar lo que, se recalca, fue una fecha “positiva para el país”.

En la actividad, además, se darían a conocer detalles de la creación del Museo de la Democracia. Partidos oficialistas piden sobriedad, al igual que en ceremonia del pasado 11 de septiembre.

Al respecto, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe manifestó que “es un día súper rescatable para la política chilena. Yo creo que debe ser un acto sobrio. Un gobierno que había durado 17 años fue capaz de entregar el poder a través de un acto democrático y eso habla muy bien de nuestra sociedad. Eso nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos”.

Su par de RN, Mario Desbordes, aseguró que “es razonable hacer un acto, es una fecha democrática donde se produce una lección que para todo el mundo es importante, más allá de quién ganara o perdiera”.

En tanto, desde el Partido Comunista, el exdiputado y secretario general, Lautaro Carmona, argumentó que “sería una hipocresía (asistir), porque la derecha votó por el Sí”. Mientras, la vicepresidenta y diputada radical Marcela Hernando advirtió que “si vemos que es un acto de carácter absolutamente republicano, no podríamos restarnos de una cosa así”.

Por su parte, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, agregó que “lo razonable es celebrar el triunfo del No con los que votamos No. Sería extraño celebrar con rostros emblemáticos de la franja del Sí que, hasta el día de hoy, no han hecho una autocrítica por haber apoyado a una dictadura”.

En cambio, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, acotó que “está bien que La Moneda haga un acto”, aunque dijo que no asistiría, pues tenía otros compromisos.