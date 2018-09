Diputado Bellolio defendió proyecto para expulsar a escolares violentos

"Hoy día se puede demorar dos meses o más en un procedimiento en que está completamente ratificado quién fue el autor. No estamos hablando de casos en los cuales haya dudas, porque si hay dudas obviamente esa persona no puede ser sancionada", recalcó el parlamentario de la UDI.

Luego de las críticas de parlamentarios de oposición y del Colegio de Profesores, el diputado de la UDI Jaime Bellolio defendió el proyecto de ley Aula Segura que presentó el Gobierno, que busca expulsar a los estudiantes que cometan desmanes en sus colegios.

Entre los cuestionamientos a la iniciativa se ha planteado que esta posibilidad ya está presente en la actual legislación, pero Bellolio defendió los nuevo plazos que propone el proyecto de ley, que entregan mayor inmediatez para la determinación de excluir a un estudiante violento.

“Hoy día se puede demorar dos meses o más en un procedimiento en que está completamente ratificado quién fue el autor. No estamos hablando de casos en los cuales haya dudas, porque si hay dudas obviamente esa persona no puede ser sancionada. No es que el alumno esté fuera del sistema escolar, sino que tiene que estar en otra escuela“, recalcó el parlamentario de la UDI e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

“Esperaría que los parlamentarios que han criticado este proyecto sin siquiera haberlo leído no pretendan minimizar ni justificar los hechos de violencia que hemos conocido”, sostuvo Bellolio.