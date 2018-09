Jiles ve a Jackson, Boric y Mirosevic “erráticos, desconcertados”

“El Frente Amplio le pertenece al pueblo, no a unos dirigentes ni a oscuros funcionarios ni a pseudointelectuales que no inciden en nuestras bases y nadie conoce”, afirmó la diputada.

La diputada Pamela Jiles (PH) afirmó que algunos referentes del Frente Amplio “parecen ocupados de marcar en las encuestas del piñerismo, aunque pierdan puntos en el corazón del pueblo”. También aseguró que el conglomerado “le pertenece al pueblo, no a unos dirigentes ni a oscuros funcionarios ni a pseudointelectuales”.

En entrevista con La Tercera, la diputada del Partido Humanista declaró que “el Frente Amplio es un pacto electoral exitoso en el que convive un arco que va desde la izquierda histórica más radical hasta gente de derecha. Esa es una diversidad esencial, identitaria, que constituye la mayor riqueza del conglomerado, pero hay quienes operan para cercenar trozos de ese arco, que amenazan con poner una línea divisoria entre quienes -desde su particular criterio- tendrían o no derecho a continuar en el FA”.

“Ese es un grave error político y moral. Político, porque es precisamente la mayor amplitud lo que nos llevará a ser gobierno. Moral, porque el FA les pertenece a todos los que se sientan convocados y no hay nadie que pueda erigirse en comisario, patrón, factótum o verdugo de sus propios compañeros”, añadió.

Agregó que “estamos en crisis permanente, porque tenemos el mandato explícito de impugnar al poder dentro y fuera del Congreso, no de acomodarnos a él. Eso no se puede vivir de manera zen. La acción política transformadora, revolucionaria, implica una incomodidad manifiesta con la institucionalidad. Pero hay entre nosotros quienes querrían transformar la coalición en el nuevo partido del orden, agradar a Blumel, a Piñera, a Izikson de Cadem o a algunos miembros de la Comisión de Ética”.

Además, aseguró que “el Frente Amplio le pertenece al pueblo, no a unos dirigentes ni a oscuros funcionarios ni a pseudointelectuales que no inciden en nuestras bases y nadie conoce. Al FA debemos ampliarlo, no estrecharlo; debe ser inclusivo, no excluyente; debe acoger, no rechazar; debe abrir los brazos e invitar a la ciudadanía. Bienvenidos todos con sus múltiples colores y sus infinitos matices, el FA es su casa. Nuestra tarea central es convocar a los dos millones de chilenos diversos con los que llegaremos al gobierno”.

Consultada por el rol de los diputados Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Vlado Mirosevic, respondió que para ellos “no ha sido fácil pasar de tres a 21 parlamentarios. Los he visto erráticos, desconcertados, les ha costado compartir liderazgo. Me parece que -con distintos énfasis- se han desgastado en intentos de diferenciación que desdibujan sus roles en vez de potenciarlos. Algunos de ellos parecen ocupados de marcar en las encuestas del piñerismo, aunque pierdan puntos en el corazón del pueblo. Pero estoy segura de que la mañosa realidad los devolverá a la plenitud de sus posibilidades”.