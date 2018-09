Se reinició rescate de 4 personas extraviadas en Cerro La Cruz

Esta mañana se reinició el ascenso del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros para rescatar a cuatro personas desde el cerro La Cruz, en la región Metropolitana.

Durante la tarde de ayer, los expertos no pudieron lograr el rescate ya que el helicóptero no pudo aterrizar debido a los fuertes vientos en la zona. Los afectados, que no andaban con equipamiento apropiado, tuvieron que pasar la noche en un “refugio de circunstancia” producto de las nevazones que se registraron.

Las personas fueron identificadas como Pablo Rojas Quiroga de 23 años, chileno; Pedro Ihnec Rendic de 24 años, chileno; Alejandro Gutierrez Riesco de 23 años, chileno y Thomas Pelhophy, francés.

A las 10.05 horas la Central de Comunicaciones de Carabineros tomó contacto con una de las personas extraviadas, quien indicó que se encontraban en buenas condiciones y habrían pasado bien la noche, esperando el equipo de rescate.