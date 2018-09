Fallecidos en accidentes de tránsito aumentan a 28 durante las Fiestas Patrias

Entre las causas de los accidentes de tránsito con resultados de muerte, se encuentran la pérdida del control del vehículo, peatones que cruzaron la carretera en lugares no habilitados, conducir en exceso de velocidad, no respetar derecho preferente de paso a peatón, conducción en estado de ebriedad y no respetar luz roja del semáforo.