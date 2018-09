Autoridades coordinan labor por sistema frontal anunciado para zona centro-sur

En horas de esta mañana, en dependencias de Onemi, se desarrolló una mesa técnica para analizar el aviso meteorológico emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) que pronostica la ocurrencia de un sistema frontal que afectará la zona centro sur del país y coordinar así las medidas preventivas frente a dicho evento.

La reunión fue encabezada por el director nacional del organismo, Ricardo Toro, con enlace a través de videoconferencia con las direcciones regionales que se pueden ver afectadas por las precipitaciones, quienes evaluaron el pronóstico y adoptaron los cursos de acción necesarios para enfrentar el fenómeno, en especial durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

A la instancia concurrieron, además, Sernageomin, SEC, SISS, Estado Mayor Conjunto y Carabineros.

Respecto al evento pronosticado, la DMC señaló que se trata de un sistema frontal el cual ya afecta con precipitaciones a la región de La Araucanía, y que a contar de esta jornada se desplazará hacia el norte.

Se espera que las lluvias desde la región del Maule hacia el norte, alcancen su máxima intensidad entre las 00:00 y 02:00 (am) del día martes 18 de septiembre. Durante hoy, la región del Maule mantendrá precipitaciones a lo largo de todo el día.

En cuanto al viento, no se descarta que en la madrugada del día 18 de septiembre, se presenten rachas importantes en la precordillera de las regiones comprendidas en el tramo entre Valparaíso y Maule.

En relación al evento, el Ministerio de Obras Públicas señaló que se mantendrá especial cuidado con las condiciones en la Región Metropolitana, ya que -según la DMC- se espera caída de nieve durante la mañana del día 18 en sectores cordilleranos. Por su parte, la SIIS indicó que las empresas sanitarias se encuentran en alerta y operativas en el ámbito de producción.

Las direcciones regionales de Onemi señalaron que la información ya fue entregada a sus respectivos Sistemas de Protección Civil, manteniéndose activados desde el nivel comunal al regional. Asimismo, las regiones desde la Metropolitana a Biobío se encuentran con Alerta Temprana Preventiva por sistema frontal.

En el caso de la RM y atendiendo el número de personas que han subido a San José de Maipo, se trabajará con Carabineros para disminuir el riesgo de accidentes u otros. Misma acción se efectuará para la Dormida, en Chacabuco, y también para Farellones y Hierba Loca.

Por último, atendiendo el contexto de estas fechas, en donde se registran altos traslados de personas, y realización de eventos masivos, se reitera el llamado a la población a mantenerse informada por los canales oficiales, seguir las instrucciones de las autoridades y a no exponerse innecesariamente a condiciones de riesgo, evitando el ingreso a zonas cordilleranas si no es estrictamente necesario y no transitar por zonas o caminos anegados.