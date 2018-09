Presidente defendió la Ley de Identidad de Género tras Te Deum evangélico

El Presidente Sebastián Piñera defendió la Ley de Identidad de Género tras asistir al Te Deum en la catedral evangélica, que este año no incluyó críticas al Gobierno en los mensajes de los pastores, aunque sí hubo manifestaciones en el exterior contra el Mandatario.

A la salida del templo, el Jefe de Estado dijo que comparte con el mundo evangélico los valores y principios esenciales, el valor de la vida, la familia, de la justicia, la paz, de la verdad”, pero luego señaló que “todos nacemos iguales en dignidades y derechos, y el proyecto de ley que aprobó el Congreso busca precisamente eso”.

Agregó que “por consejos de todas las sociedades médicas, no nos pareció prudente incorporar a los menores de 14 años. Aquellos jóvenes entre 14 y 18 años lo hicimos, pero con la aprobación de los padres”.

A su vez, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, aseguró que “podemos tener diferencias siempre, pero cuando éstas se abordan desde el respecto, entonces el que gana es el país, y ganan los chilenos”.

Añadió que “hemos venido con confianza a orar por Chile, hemos sido bien acogidos por todo el mundo evangélico hoy día congregado acá, y el aprendizaje para todos nosotros, es avancemos hacia adelante manifestando las discrepancias y las diferencias con respeto”.

Acerca de los gritos de “traidor” contra el Mandatario, la ministra indicó que “todo el mundo se puede manifestar siempre y cuando no vulnere el derecho a otros y no falte el respeto. Nosotros creemos que esas personas, teniendo el legítimo derecho a manifestarse, no pueden faltarle el respeto”.