Juez Künsemüller cuestionó duramente a parlamentarios tras acusación constitucional

"No tengo por qué aceptar que un parlamentario que a la Constitución a lo mejor le ha leído solo la tapa, me venga a revisar las sentencias”, expresó Carlos Künsemüller, uno de los tres jueces de la Corte Suprema contra quienes se presentó la acusación constitucional.

“No tengo por qué aceptar que un parlamentario que a la Constitución a lo mejor le ha leído sólo la tapa, me venga a revisar las sentencias”, expresó Carlos Künsemüller, uno de los tres jueces de la Corte Suprema contra quienes se presentó la acusación constitucional.

Finalmente, la votación en la Cámara de Diputados que buscaba destituir a tres jueces del máximo tribunal, acusándolos de notable abandono de deberes luego de que otorgaran la libertad condicional a siete condenados por casos de derechos humanos, fue negativa resultando a su favor. Junto a él eran acusados Manuel Valderrama y Hugo Dolmestch.

Sin embargo, el hecho de que finalmente los diputados votaran por rechazar esta acción no aminoró la molestia que le generó el proceso.

De acuerdo a lo publicado hoy por La Tercera, en el Palacio de Tribunales, se refirió por primera vez a esta situación y cuestionó en duros términos la presentación que se realizó en su contra: “Yo no tengo por qué aceptar que un parlamentario que no tiene la más mínima idea de los temas jurídicos involucrados, que a la Constitución a lo mejor le ha leído solo la tapa, me venga a revisar las sentencias que yo dicte”.

Künsemüller, además, se refirió a un elemento que le llamó poderosamente la atención: las personas que estaban en la graderías del Congreso y que gritaban a favor de la acusación constitucional. Esta escena, según relató el propio juez, lo desconcertó.

Explicó que “muchas de ellas tuvieron que haber sido personas que nosotros, con nuestras sentencias, favorecimos. No me cabe la menor duda. Entonces, la única explicación es que quienes patrocinaron esta infamia manipulan a estas señoras y a estos caballeros, y se aprovecha de esta situación de dolor para sustentar este tipo de agresiones”.

Respecto a si esta acusación podría influir en la forma en que los magistrados votarán en el futuro, en busca de evitar que se presente contra ellos una nueva acusación constitucional, Künsemüller señaló que “los jueces tenemos que dictar las sentencias conforme a derecho y al mérito del proceso, sin ninguna otra consideración y eso es lo que hemos tratado de hacer”.