Presidente de Corte Suprema: “Estaba en juego la absoluta separación de poderes”

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, tras la votación de la Cámara de Diputados que rechazó la acusación constitucional presentada en contra de ministros de la Sala Penal del máximo tribunal Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama, dijo que la decisión da tranquilidad.

“Los diputados han ejercido una acción que en su concepto tenían necesidad de plantear. A ellos les pareció que tenían razones jurídicas. Nosotros desde un comienzo dijimos que no. Dentro del proceso se ha resuelto que no había mérito para formular esa acusación constitucional”, declaró Brito.

“La Corte Suprema ha señalado desde el primer día que lo que aquí se encontraba en juego era la pérdida de una de las características fundamentales para el funcionamiento del Estado, como lo es una absoluta separación de poderes, no obstante los mecanismos de control a las actividades de uno y otro que establece la Constitución”, añadió.

Brito siguió el desarrollo de la sesión de la Cámara de Diputados en su despacho del Palacio de Tribunales, acompañado de los ministros Guillermo Silva, Jorge Dahm, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama; más el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores, y del director del gremio, Mauricio Olave.

En tanto, el ministro Hugo Dolmestch siguió la audiencia desde su despacho y se reunió con el presidente tras la votación que desechó la acusación impulsada por diez diputados.

Además, Brito señaló que “la cuestión básica siempre es el accionar del sistema de justicia con completa autonomía de los restantes poderes y de todo órgano capaz de ejercer alguna influencia. Dijimos desde el primer día que eso es lo que estaba en riesgo y eso es lo que ha quedado resuelto por la Cámara al desestimarse la acusación constitucional”.

REFORMA PARA OTORGAR LIBERTAD CONDICIONAL

Consultado sobre el proyecto que reforma el otorgamiento de libertades condicionales para condenados por delitos de lesa humanidad, dijo que “el parlamento es el que tiene que tomar las decisiones de carácter legislativo, le corresponde la producción de norma jurídica de aplicación general que son entregadas al Poder Judicial y a todo el país para su aplicación. Eso ya es una solución. En este sentido, la Corte Suprema ya ha tenido pronunciamiento sobre la necesidad de contar con un sistema de cumplimiento de ejecución de pena”.

Sobre la temática de la violación de los derechos humanos Brito dijo: “Hoy se cuenta con un sistema de justicia que permite avanzar en materia de derechos humanos en cada una de sus facetas: esa autonomía de la que hablamos es la que se requiere para enfrentarse a estas problemáticas jurídicas tan diversas”.

En relación al estado en que quedará la relación del Poder Judicial con el Congreso dijo que el Poder Judicial debe continuar desarrollando su función con la tranquilidad y preocupación por los temas fundamentales. “No queda ninguna cosa pendiente”, concluyó.

DOLMESTCH: EL PROCESO FUE DURO

A su vez, el ministro Dolmestch declaró que tras un proceso que en lo personal fue duro, sintió alegría al conocer el resultado de la votación.

“He tenido la experiencia de estar en un verdadero juicio y me ha correspondido a mí sentir la alegría de que se me haya dado la razón. Pero, como hombre de derecho, sé que tanto los triunfos como las derrota hay que olvidarlas lo más pronto posible”, afirmó.

Asimismo, agradeció el respaldo de familiares y amigos por “su entrega, solidaridad y postura valiente que me permitieron mantenerme del mismo modo”. Agradecimiento que extendió a su abogado Davor Harasic y a los otros dos juristas que defendieron a los ministros Künsemüller y Valderrama, “quienes hicieron un trabajo excelente”.

Consultado por los medios si consideraba que se cometió una injustica al acusarlo, dado su trayectoria en materia de derechos humanos, el ministro Dolmestch reiteró que siempre el que gana en un juicio siente “que se ha hecho justicia y que los otros eran injustos. Pero no es más que una incidencia dentro de la vida que ha sido tan pródiga conmigo. Uno siempre tiene que presentarse con lo que uno ha hecho y con lo que uno es”.