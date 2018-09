Hacienda y Reforma Tributaria: “Será central en la recuperación del crecimiento”

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, expuso este jueves los detalles del proyecto de Modernización Tributaria presentado por el Gobierno, a fines de agosto, en el seminario “¿Modernización o Reforma Tributaria?”, organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC).

La actividad comenzó con una intervención del director de Clapes UC, Hernán de Solminihac, que enfatizó en la importancia del sistema tributario en el crecimiento económico y la necesidad que se dé un debate amplio en torno a la propuesta del Gobierno.

Posteriormente, el titular de Hacienda revisó los principales lineamientos del proyecto enfatizando en que este tiene un marcado sello pro inversión y que promoverá el empleo. “Será una herramienta central en la recuperación del crecimiento”, sostuvo.

Otro tema que abordó la autoridad fueron las cifras en torno al proyecto y comenzó precisando el detalle del costo de la integración total del sistema que ascenderá a US$ 833 millones anuales cuando el nuevo sistema esté en régimen.

Así, explicó que un 41% de esta cifra corresponde a mipymes, un 40% a impuesto adicional que pagan socios extranjeros y sólo un 18% a grandes empresas cuyos socios son nacionales.

También habló sobre la mayor recaudación estimada por Hacienda, producto del uso obligatorio de la boleta electrónica y que en régimen recaudará US$ 1.181 millones por reducción de evasión.

“Nuestros cálculos los hicimos con el SII. Y ¿qué es lo que estamos diciendo? En Chile la evasión del IVA es del orden de 20% respecto del potencial. La factura electrónica permitió una rebaja de casi 3 puntos en la evasión de IVA, lo que permitió además aumentar la recaudación de IVA e Impuesto a la Renta”, afirmó.

Y agregó que “cuando se considera el efecto total, la cifra es del orden de US$ 1.700 millones por año. Ahora estamos considerando un punto y medio de reducción en la evasión de IVA y además el efecto en el Impuesto a la Renta. Eso nos da un número algo superior a US$ 1.100 millones”.

Larraín se refirió también a la propuesta de algunos parlamentarios sobre incorporar rentas regionales en el proyecto. Al respecto, la autoridad señaló que “estamos dispuestos a analizarlo en el marco siempre de la responsabilidad fiscal”.

Además, recordó el trabajo pre legislativo que realizó el ministerio, en que recibió las posturas de parlamentarios y de organizaciones de la sociedad civil. En este proceso de tramitación, indicó, “como ministerio vamos a estar dispuestos a escuchar y a dialogar”.

Consultado respecto a los plazos en los que se podría aprobar el proyecto, Larraín señaló que, más allá de los plazos de tramitación, “lo importante es que se apruebe una buena reforma y con un acuerdo amplio”.

Tras la presentación de Hacienda, la coordinadora de Modernización Tributaria de la cartera, Carolina Fuensalida, participó en un panel con distintos expertos del área, como es Luis Felipe Lagos, investigador de Clapes UC, Ricardo Escobar, ex director del SII y académico de la U. de Chile, y Alejandro Micco, ex subsecretario de Hacienda y actual profesor de la FEN de la U. de Chile.

En su exposición, Fuensalida defendió la incorporación de mayor certeza jurídica en la Modernización Tributaria, asegurando que esta no mermará las facultades de fiscalización del SII, sino que, al contrario, ayudará al SII a aplicar la Norma Antielusión cuando sea necesario y al contribuyente para saber a qué atenerse con mayor claridad.

Respecto a la mayor simplificación que busca el proyecto, afirmó que “no cabe duda que la reintegración ayuda a simplificar bastante el sistema tributario”.