PC, familiares de víctimas y CUT se suman a actos de homenaje a Allende

El Partido Comunista (PC), organizaciones de familiares de las víctimas de la dictadura y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se sumaron a los actos de homenaje a Salvador Allende, en el marco de la conmemoración de los 45 años del golpe de Estado.

Los principales dirigentes de estas organizaciones depositaron ofrendas florales en la puerta de Morandé 80 de La Moneda y luego siguieron hasta el monumento a Allende en la Plaza de la Constitución, donde destacaron al ex Presidente.

El secretario general del PC, Lautaro Carmona, también abordó el tema de la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema y expresó que “los delitos de terrorismo de Estado no prescriben, no son amnistiables y por lo tanto no tienen beneficios carcelarios”.

Luego, señaló que “el negacionismo en una sociedad civilizada no puede existir”, concepto que fue reiterado por los familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos.