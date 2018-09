Oposición realizó acto de conmemoración del 11 de septiembre en el ex Congreso

Con la presencia de familiares, parlamentarios, dirigentes políticos de los partidos de oposición, alcaldes, ex ministros y colaboradores del ex Presidente Salvador Allende, este martes se realizó el acto de conmemoración de los 45 años del golpe militar, encuentro realizado en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional en Santiago.

La ceremonia, convocada por la Fundación Salvador Allende (FSA) y el presidente del Senado, Carlos Montes, contó con las intervenciones del mismo titular de la Cámara Alta; la presidenta de la Cámara de Diputados y nieta del ex mandatario, Maya Fernández Allende; la presidenta de la FSA, Marcia Tambutti Allende; las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados, la senadora Adriana Muñoz y la diputada Carmen Hertz, respectivamente; el diputado Miguel Crispi; y la ex senadora Carmen Frei Ruiz-Tagle, entre otros invitados.

En la oportunidad, los organizadores reivindicaron “la búsqueda de verdad y justicia, así como la relevancia de los derechos humanos, la memoria y la coherencia democrática de Salvador Allende”.

Para Isabel Allende, senadora e hija del ex mandatario, la “FSA ha querido hacer un acto para conmemorar los 45 años del golpe militar, que tanto dolor y heridas dejara en nuestro país. Es necesaria la memoria, que no se puede ni negar ni olvidar”.

La parlamentaria añadió que esta conmemoración “nos permite recordar a tantos que entregaron su vida para transitar a la democracia. Este es un acto que nos honra por su amplitud y encuentro con la memoria, la justicia y los derechos humanos y que, por cierto, nos permite recordar al presidente Allende por su consecuencia y lealtad con su pueblo, al morir defendiendo la democracia y la libertad”.

A su vez, el senador Montes destacó que este acto es muy significativo, pues se trata de “enfatizar un período de la historia de nuestro país que fue muy duro para miles de compatriotas. Estos deben ser días de reflexión, de proyección. Son momentos de una profunda significación humana, afectiva y política”.