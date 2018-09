Javiera Blanco afirma que nunca ha sido citada a declarar en arista de caso Gendarmería

La exministra de Justicia, Javiera Blanco, afirmó que nunca ha sido citada a declarar en el caso de Gendarmería, desmintió que exista una querella en esta causa del Consejo de Defensa del Estado, del cual es miembro, y anunció que pedirá una investigación por las filtraciones a la prensa.

La actual consejera del CDE respondió a las versiones de prensa en cuanto a que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte la estaría investigando en calidad de imputada en una arista del caso Gendarmería. La información apareció este martes en La Tercera, que consigna que la indagatoria contra Blanco se fundamenta en un acto administrativo que realizó en 2016, cuando ordenó la contratación de cuatro personas con cargo a Gendarmería.

En respuesta, la exministra declaró que “respecto de la información publicada hoy en prensa debo aclarar que en el caso ‘jubilazo’ de Gendarmería no he sido citada a declarar nunca”.

“En la arista comisiones de servicios -iniciada por una denuncia presentada por el ex diputado Hasbún en febrero de 2017 en mi contra- fui citada y, como siempre, he colaborado transparentemente. No tengo nada que ocultar”, agregó.

Afirmó que “es falso que exista querella del CDE en esta causa”.

“Hoy presentaré una denuncia por el delito de violación de secreto para que el Ministerio Público investigue el origen de las reiteradas filtraciones de información. Adicionalmente, he pedido a mis abogados que presenten un requerimiento a la fiscalía para el cambio de fiscal del caso Sename”, añadió.

La exministra sostuvo que “son públicas y sabidas las innumerables filtraciones de información de la causa Sename. Ahora, cuando solicitan antecedentes, los mismos persecutores la hacen pública”.

“Las reiteradas filtraciones dificultan un debido proceso, vulneran mis derechos, por tanto, no hay garantías de imparcialidad, a la que todo ciudadano chileno tiene derecho. Es evidente el uso político que se ha hecho de las filtraciones de información en mi contra”, concluyó.