Schmidt: “La SMA levantará cargos a cualquier empresa que no cumpla”

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, advirtió que la Superintendencia del sector levantará cargos contra cualquier empresa que no esté cumpliendo la normativa, como ocurrió este lunes con la compañía de gas licuado de petróleo Gasmar, de Puchuncaví

La ministra fue consultada sobre esta nueva medida, que por el momento no se relaciona con la nube tóxica, durante su recorrido a la estación de monitoreo de calidad del aire en el Complejo Industrial Ventanas, donde concretó el traspaso la supervisión directa del monitoreo del aire desde las empresas al Estado de Chile.

En la actividad, Schmidt declaró que “venimos a implementar en terreno la primera medida del plan integral para la descontaminación de Quintero y Puchuncaví que anunció el Presidente Piñera, medidas concretas para soluciones permanentes en una problemática ambiental que se arrastra 50 años”.

“La primera medida es transparencia, con el traspaso de las redes de monitoreo de la calidad del aire que se encuentran en manos de las empresas e la zona a la supervisión directa del Estado de Chile, a través del Ministerio del Medio Ambiente”, explicó.

“Esto nos va a permitir un sistema integrado, transparente y abierto a la comunidad que nos permita conocer las mediciones de calidad del aire en una zona que tiene una alta densificación industrial y problemas de contaminación ambiental por decenas de años”, agregó.

AUDITORÍA GOBIERNO DE FINLANDIA

También anunció que en octubre el gobierno de Finlandia hará una auditoría y que esta red de monitoreo se integrará con las estaciones de Meteorología para modernizar los dispositivos. “Las empresas van a tener la obligación de adaptar sus planes de funcionamiento a las condiciones atmosféricas, cuando las condiciones no sean adecuadas para las emisiones”, señaló.

Respecto a la Alerta Amarilla y la suspensión de clases, la autoridad expresó que se mantendrán ambas medidas “hasta que la Onemi en conjunto con las autoridades regionales y el Comité de Emergencia Operacional determinen que es seguro levantarla”.

Consultada por la formulación de cargos a Gasmar, señaló que “aquí se han intensificado todas las fiscalizaciones a todas las empresas de la zona, y todas las empresas, públicas y privadas, deben cumplir la normativa ambiental”.

“Cualquiera empresa que no cumpla será sancionada y la Superintendencia de Medio Ambiente, que es el organismo autónomo y encargado de las fiscalizaciones, levantará cargos contra cualquiera que no esté cumpliendo la normativa”, completó.