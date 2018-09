Valero reveló que habló con La Moneda antes de que explotara el caso Caval

El ex socio de Compagnon en la empresa Caval, acusó a la nuera de la ex Presidenta Bachelet de traicionarlo y aseguró que antes de que explotara el caso sobre delitos tributarios que golpeó a La Moneda mantuvo contacto con la jefa de gabinete Ana Lya Uriarte.

El ex socio de Natalia Compagnon en la empresa Caval, Mauricio Valero, acusó a la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet de traicionarlo y aseguró que antes de que explotara el caso sobre delitos tributarios que golpeó a La Moneda mantuvo contacto con la jefa de gabinete de la ex jefa de Estado, Ana Lya Uriarte.

Según Valero, una vez que el caso saltó a la prensa él confiaba en Compagnon. “Todo está planificado, me decía ella, para darme a entender que alguien se estaba preocupando del tema. Ella adoptó una posición muy de intervencionismo de La Moneda, ella hablaba mucho de “estamos haciendo control de daño“. Yo hablé del tema varias veces con Ana Lya Uriarte”, reveló en entrevista con la Revista Sábado de El Mercurio.

“Pero fue antes de que estallara el caso Caval y apareciera publicado en revista Qué Pasa. Fue cuando estábamos siendo extorsionados por Sergio Bustos, quien decía que iba a la prensa con la información de la compra de los terrenos”, añadió.

“Natalia me dijo que hablara con ella. Tuvimos varias conversaciones por teléfono sobre qué había que hacer. Ella me decía que le pagáramos lo que nos pedía. Nunca quise, porque me asesoré con varios abogados, quienes me dijeron que una persona que te extorsiona una vez, te extorsiona para siempre“, sostuvo.

Recordó que una vez que estalló el caso, su posición fue que ambos socios debían abordar este tema alineados “porque no había nada que esconder, no había un delito. Y yo defendí eso hasta el final. Mi declaración no cambió nunca”.

En cambio, recalcó que Compagnon “estaba totalmente pauteada, no tenía capacidad de decisión. Esta mujer socia que yo vi, agresiva, decidida, se transformó, no existía. Era parte de un joystick (…) Ella se entregó muy fácil a todo el sistema. Defendimos y peleamos que esto no tenía nada que ver con la política, y terminaron participando tipos políticos”.

“Me traicionó, fue desleal conmigo, me quiso inculpar“, dijo, pese a que habían acordado defenderse juntos en la causa.