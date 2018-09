Presidente de trabajadores de ENAP reitera desconfianza por informe de SMA

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo (Fenatrapech), Nolberto Díaz, reiteró este viernes la desconfianza de la organización laboral por el informe de la Superintendencia del Medio Ambiente que acusó ENAP como responsable de los episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví.

En entrevista con radio Cooperativa, el dirigente sindical también denunció una irresponsabilidad del Gobierno por imputar desde un principio a ENAP en la emergencia ambiental.

“Ha habido una actuación demagógica e irresponsable del intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, que acusó sin fundamento ni rigor científico a la ENAP, que después ese error fue confirmado por la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt”, señaló Díaz.

“Siempre supimos que el Gobierno no iba a cambiar su versión, que una vez que estaban aferrados a una acusación los organismos del Gobierno iban a funcionar en ese sentido y por eso desconfiamos totalmente de la imparcialidad de la Superintendencia de Medio Ambiente”, añadió el dirigente.

Díaz además sostuvo que los químicos que se establecieron como los causantes de estas emergencias ambientales que provocaron masivas intoxicaciones no son utilizadas por la petrolera estatal, aunque no desconoció los efectos de la empresa en la zona.

“Es obvio que la ENAP, que llegó hace 60 años a Quintero, mucho antes que las empresas privadas, sin lugar a dudas tiene una responsabilidad, porque ha habido derrames de petróleo u otros incidentes”, admitió Díaz.

“Pero en este caso, en los eventos de una nube tóxica, ni el nitrobenceno, ni el isobutano ni el metilcloroformo, que son las sustancias que estaban en esa nube (tóxica), que fueron las que este Gobierno buscó desesperadamente, no las encontraron en la ENAP y no las encontraron porque nosotros no almacenamos ni distribuimos ni trabajamos con esos químicos”, recalcó.