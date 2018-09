Paulina García por participación de Paty Maldonado en Mega: “Me parece completamente peligroso”

El altercado entre Alejandro Goic y Patricia Maldonado en Mucho Gusto está lejos de terminar. Han sido varios los artistas que han emplazado a la panelista de Mega por sus dichos sobre la dictadura de Pinochet.

Ahora fue la oportunidad de Paulina García, la ganadora del Oso de Plata como mejor actriz, por el filme Gloria en 2013, y en entrevista con Iván Guerrero en Vía X, manifestó que “Me suena a que la derecha va corriendo el cerco lentamente, para naturalizar una manera de operar, y creo que en eso estamos. Es peligroso, honestamente”.

Luego agregó que “Todos estos años hemos intentado ser tolerantes, porque también no podíamos agárranos a balazos los unos a los otros. Eso nos quedó muy claro en un momento muy decisivo de la historia, por eso hicimos plebiscito”.

“Pero eso no significa ni que olvidemos, ni que perdonemos. Ni perdón ni olvido es mi postura. No me voy a olvidar nunca, y creo que los cómplices pasivos son tan responsables como los otros“.

“Creo que esto de tener a personajes como la Patricia Maldonado a cargo de programas que tienen la llegada que tiene un matinal en el Mega, me parece completamente peligroso y lo hemos aguantado demasiado tiempo”.

“Pero parece que tenemos un límite y ese límite quedó clarísimo cuando Mauricio Rojas toma el ministerio”, cerró.