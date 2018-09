Mirosevic: “Me da la sensación que diputada Jiles quiere que me vaya del FA”

El diputado liberal Vlado Mirosevic dijo tener “la impresión” de que su similar del Partido Humanista, Pamela Jiles, está buscando su salida del Frente Amplio, “y eso no se lo voy a conceder, basta con las disculpas públicas”.

En entrevista con T13 Radio, el parlamentario abordó la polémica con la parlamentaria, después de que Mirosevic votó a favor de aplicarle una multa a la representante humanista por su incidente con el diputado UDI Ignacio Urrutia, de lo cual Mirosevic se disculpó.

“Quedo tranquilo con mi conciencia de haber pedido disculpas. Si sigue insistiendo en que debo dar un gesto y eso significa que tengo que renunciar a la Comisión de Ética, pensaría que esto tiene relación con mi salida de la comisión de Relaciones Exteriores”, señaló Mirosevic, quien dejó la presidencia de la Comisión de RREE tras las críticas por su rechazo a las violaciones a los DDHH en Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Agregó que “me da la sensación que la diputada quiere que me vaya del Frente Amplio. No estoy dispuesto a irme del FA. Basta con disculpas públicas. Me da la impresión que con esto la diputada está buscando que me vaya del Frente Amplio y eso no se lo voy a conceder”.

En cuanto a las críticas por su postura en materia de Derechos Humanos, señaló que “hay una persecusión en contra nuestra porque tenemos una posición nítida en estos temas. Hay una izquierda conservadora y creo que hay que tenerle miedo al autoritarismo en derecha y en izquierda, eso hay que evitar. No estoy dispuesto a transar mis principios ni un milímetro. Les comunico que no me voy a mover en mis principios democráticos de DDHH”.