Juica dice que no hay argumentos para acusación constitucional a jueces

El exministro de la Corte Suprema, Milton Juica, dijo que no hay argumentos para acusar de notable abandono de deberes a los ministros Carlos Künsemuller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, por otorgar libertades condicionales a condenados por violaciones a los derechos humanos.

En entrevista con radio ADN, Juica señaló que “en mi opinión no creo que se den esas situaciones. Se trata de un tema altamente opinable y es propio de las decisiones de los tribunales de justicia”.

En todo caso, afirmó que respeta la facultad de la Cámara de Diputados para acusar constitucionalmente, pero que, dada la naturaleza interpretable de las cuestiones judiciales, esta puede implicar una presión para los jueces.

“Respeto esa institucionalidad, otra cosa es el mérito de la acusación”, expresó Juica y luego agregó que “evidentemente los jueces tienen que tener la mayor libertad y la mayor autonomía”.

El jurista también se refirió al caso de la diputada Carmen Hertz. Según Juica, no hay razón para que ella no participe del proceso de acusación constitucional, pese a los alegatos de conflicto de interés de la UDI.

La representante del PC es querellante en el caso por la muerte de Carlos Berger, su esposo, asesinado por la dictadura en la denominada Caravana de la Muerte.

“Es una tinterillada. Ella es parlamentaria y tiene el derecho a participar en el grupo que opta por una acusación constitucional. Desde la doctrina, tiene todo el derecho aun cuando sea víctima”, dijo.