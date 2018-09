DC anuncia que finalmente paricipará de actos por triunfo del No junto al PC

Timonel de la Democracia Cristiana recibió este viernes en la sede de la colectividad a dirigentes del Partido Comunista, como la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, y el ex diputado Juan Andrés Lagos, junto al militante de la DC y miembro de la organización del evento, Andrés Palma.

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, anunció que finalmente la colectividad participará junto al Partido Comunista en el acto de conmemoración por el triunfo del No en 1988, que organiza parte de la disidencia de la falange.

La determinación se anunció luego que Chaín recibiera en la sede de la DC a dirigentes del PC, como la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, y el ex diputado Juan Andrés Lagos, junto al militante de la DC y miembro de la organización del evento, Andrés Palma.

Originalmente Chaín había señalado que su partido no acudiría a actos conmemorativos del triunfo en el plebiscito junto al PC, lo que generó fuerte tensión al interior de la oposición.

Tras la cita, el presidente de la DC indicó que es fundamental conmemorar el triunfo del No, ya que aseguró que es una gran oportunidad para poder recuperar la memoria, y enfatizó que esta actividad está organizada desde la sociedad civil y no desde los partidos, ya que esta última opción no prosperó.