Ella alza la voz: Vinculan sentimentalmente a Mayte Rodríguez con Pangal Andrade

Este miércoles Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez informaron a través de redes sociales el fin de su relación amorosa.

El jugador publicó un video y ella una fotografía. Dos acciones en las que los dos agradecieron los momentos vividos tras un año y un mes de relación, y se desearon lo mejor para el futuro.

En medio de la búsqueda de las causas para explicar el quiebre entre Rodríguez y Sánchez, en “La mañana de CHV” contaron que la actriz, el fin de semana, habría salido con Pangal Andrade. El ex chico reality escucho el “supuesto cahuín” en Intrusos de la red y llamó al programa.

Y en una conversación telefónica con Michael Roldan periodista del espacio de farándula, Pangal se desahogó y lanzó “He estado trabajando en mi casa nueva y el sábado fui al matrimonio de una prima, así que el domingo estuve pasando la resaca. No la vi y no tengo nada que ver con su quiebre con Alexis Sánchez…Estoy chato de que me inventen romances”.

Luego fue la misma Rodríguez que volvió a solicitar respeto tras la ruptura con Alexis. “Uso este medio (Twitter), para agradecer el apoyo, y pedir respeto en especulaciones falsas. Gracias por el cariño”, cerró.