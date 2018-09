Mineduc anuncia proyecto para expulsar a estudiantes que cometan hechos de violencia

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, informó este miércoles que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que permita a los directores de colegios contar con herramientas más eficaces para enfrentar hechos de violencia grave, como los ocurridos en los últimos días en establecimientos educacionales de la comuna de Santiago.

El anuncio lo hizo junto a la intendenta metropolitana Karla Rubilar, el alcalde Felipe Alessandri y los rectores de los planteles que se han visto afectados, Fernando Soto y Humberto Garrido, del Instituto Nacional y del Liceo de Aplicación, respectivamente.

La iniciativa que ingresará la próxima semana a tramitación permitirá que, ante hechos graves de violencia descritos en el proyecto, el director del establecimiento podrá tomar la decisión de expulsión o cancelación de la matrícula.

Esta decisión deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y sus padres o apoderados, según corresponda. Estos podrán pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contados desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad.

Esta última resolverá, previa consulta al consejo de profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. Sin embargo, la interposición de la referida reconsideración no suspenderá los efectos de la expulsión y/o cancelación de la matrícula.

Corresponderá al Mineduc, tal como lo establece hoy la ley, velar por la reubicación del estudiante afectado.

El procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula descrito se aplicará a los alumnos que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las siguientes causales:

• Uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas u otros elementos destinados a causar daño al establecimiento o a los miembros de la comunidad educativa.

• Envío, activación, lanzamiento o detonación de bombas o artefactos explosivos.

• Agresiones físicas graves que produzcan lesiones a cualquier miembro de la comunidad educativa, especialmente aquellas realizadas a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.

“MANUALES DE CONVIVENCIA SUPERADOS”

“Nuestra primera preocupación es la seguridad de toda la comunidad educativa. No queremos seguir viendo a profesores amenazados y agredidos, a alumnos y apoderados viviendo con temor”, dijo la ministra Marcela Cubillos.

El alcalde Alessandri remarcó que “los manuales de convivencia están absolutamente superados, no están hechos para la violencia y para actos vandálicos que estamos viviendo hoy en día. Por eso, creemos que este proyecto de ley apunta hacia la dirección correcta, ya que protege a nuestros directores y profesores ante actos de violencia extrema”.

La intendenta Rubilar añadió que “es el momento de decir basta. Y queremos pedir ayuda a los parlamentarios. No estamos hablando de problemas de manuales de convivencia, donde uno puede dejar a un niño, a una niña, o a un adolescente condicional, para intentar que cambie su conducta. Estamos hablando de hechos extremadamente graves. Estamos hablando de violencia extrema. No hay justificación, no es forma válida de revindicar ninguna causa”.

“FUERTE APOYO”

Los rectores agradecieron el envío del proyecto por parte del Mineduc señalando que esto es un “fuerte apoyo a la educación pública”.

El rector del Instituto Nacional expresó que “esta medida nos dan algunas herramientas más a los directivos para garantizar a todos los miembros de nuestra comunidad un espacio de encuentro y aprendizaje, así que agradecemos esta iniciativa”.

Su par del Liceo de Aplicación, Humberto Garrido, agregó que “este proyecto es un apoyo a la educación pública. Estamos con toda la energía para tirar este carro hacia arriba y esta iniciativa va en pro de esa meta”.