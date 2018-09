Gobierno ante caso Piñera-Lan: “Quedó zanjado hace más de diez años”

En entrevista con CCN Chile, el ex gerente general de Banchile, Francisco Armanet, aseguró que tiene en su poder grabaciones secretas de Sebastián Piñera en el marco del caso LAN, las que revelarían que el actual Mandatario manejaba información privilegiada en la compra de acciones de la aerolínea en 2006.

Armanet indicó que “esas grabaciones efectivamente existen, las tengo yo, pero esas grabaciones nunca nadie las ha escuchado, y nunca nadie las va a escuchar”, expresó.

Tras estallar el escándalo que involucra a Piñera con LAN, la vocera Cecilia Pérez salió en defensa del Presidente, sosteniendo en entrevista con La Tercera que “este tema quedó zanjado hace más de 10 años”, agregando que en ese entonces “la SVS fue clara y categórica en señalar que no hubo uso de información privilegiada”.

“Si existen o no existen esas grabaciones no tiene ninguna relevancia, porque que los hechos en todo su mérito fueron ampliamente investigados por la SVS“, expresó, añadiendo que “se recabó todo tipo de información de esa operación y en forma categórica la SVS concluyó que no existió uso de información privilegiada y así zanjó este caso”.