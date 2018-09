Freddie Mercury tendría 72 años: Aquí algunos de sus mejores temas

Los años no pasan para los seguidores de Freddie Mercury. El cantante habría cumplido 72 años este miércoles, una gran ocasión para recordarlo y volver a escuchar su inconfundible voz. Han sido cientos los intentos por imitar a uno de los grandes genios de la música del siglo XX, pero nadie lo consiguió Mercury era especial, distinto, diferente. Único.

Freddie Mercury ya había militado en bandas como Ibex, Wreckage o Sour Milk, pero su primer salto al éxito al unirse a los miembros de la banda Smile (fundada por Brian May y Roger Taylor), con quienes formaría Queen.

Nadie duda de que el poderío vocal era su principal arma para darse a conocer a principios de los setenta, pero lo visual también jugó un papel esencial, como prueba este primer videoclip del grupo rodado en 1973, en el que mostró unas considerables dotes interpretativas para un novato en estas lides.

Tema del álbum “A Night at the Opera”, publicado en 1975 y considerado de inmediato por la prensa especializada como una de las obras maestras de Queen. Fue escrita por el mismo Freddie Mercury y suponía uno de los momentos cumbre de sus conciertos.

En el verano de 1977, Queen se encerraron en los estudios Basing Street de Londres para grabar el que sería uno de sus himnos más emblemáticos. Fue publicado en octubre del mismo año como single de adelanto de su disco “News of the world”.

“We Are The Champions”, Un himno del rock. Una balada que Freddie Mercury compuso en 1977 para el disco. Un tema popular que no puede faltar en un recital de Queen y en varias competencias deportivas.

“Living On My Own”, Fue uno de los grandes éxitos de Freddie mercury como solista, incluida en el disco Mr. Bad Guy, publicado en 1985. En el clip del tema se grabó en el cumpleaños 39 del famoso cantante y aparecen varios de sus amigos.

El 30 de mayo de 1991 Queen rodaron su último videoclip, “These are the days of our lifes“, que fue filmado en color pero posteriormente editado en blanco y negro para disimular las manchas en la piel del cantante. Menos de seis meses después, el 24 de noviembre, Freddie Mercury falleció por una terrible neumonía bronquial provocada por el SIDA.