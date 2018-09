Video| Kathy Salosny se emocionó al recordar a Felipe Camiroaga tras reconciliación

Este lunes Kathy Salosny recordó en “No culpe a la noche”, de TVN la última vez que vio a su compañero y amigo Felipe Camiroaga.

La animadora contó que se encontraron por casualidad en lugar público y fue ahí que dialogaron: “Qué lindo tu pañuelo, me dijo y yo miro el pañuelo y no había caído en cuenta. Sí, poh, me lo regalaste tú h…,le digo. Y ahí fue un momento de silencio”.

Después de eso se despidieron. “Nos fuimos cada uno por su camino y pensé y sentí ¡qué bueno! Aquí comienza una nueva reconciliación más con él como tanta veces. Me fui contenta y después se murió, pero me despedí”, contó entre lágrimas.

Cabe recordar que el conflicto Salosny – Camiroaga se situó cuando Kathy animaba el “Muy buenos días a todos” junto a Felipe en 2010 y fue reemplazada por Carolina de Moras.

En esa época en los medios de prensa surgió, sin fuentes oficiales ni pruebas concretas, que había sido el recordado “Halcón de Chicureo” quien pidió la salida de Salosny del programa, y que, finalmente, los ejecutivos del canal público tomaron la decisión con el fin de “refrescar la pantalla”.

En tanto, Camiroaga se sintió mucho con Kathy porque ella guardó silencio y no desmintió la supuesta injerencia del animador en su cambio por De Moras, rumor que le valió a Felipe una feroz pifiadera en el la ceremonia del Copihue de Oro.