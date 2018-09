UDI critica a Guillier por video de apoyo a Ricardo Palma Salamanca

La Unión Demócrata Independiente (UDI) manifestó su molestia luego de que se conociera públicamente un video donde el senador por Antofagasta y ex candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, aparece solicitando a las autoridades de Francia brindar asilo humanitario a Ricardo Palma Salamanca, condenado por el crimen del fundador de la colectividad, senador Jaime Guzmán.

En las imágenes, Guillier argumenta que en Chile no existen las condiciones de acceso a la justicia, en medio de la solicitud de extradición de Palma solicitada por el país a Francia.

“El video grabado por el senador Alejandro Guillier es de la máxima gravedad por varias razones: la primera es que sale a defender a un terrorista que está condenado por la justicia chilena como autor material del crimen de nuestro fundador en plena democracia. Aquí no estamos en presencia de alguien que se encuentre procesado, sino que de alguien que se fugó de la cárcel para no cumplir su sentencia”, afirmó la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe.

La presidenta del partido agregó que las declaraciones del parlamentario se agravan aún más, dada su condición de senador, “porque se está interponiendo a los intereses del Estado de Chile, que solicitó a Francia la extradición del terrorista Palma Salamanca, y cuya petición aún no se resuelve”.

Además, puntualizó, que con sus argumentos de que Palma Salamanca es un perseguido, y de que no existen las condiciones adecuadas de justicia para que retorne al país, “el senador está cuestionando las garantías procesales del sistema judicial chileno, algo que no se ajusta a la realidad y que nos parece insólita que provengan de un senador y de un ex candidato presidencial”.

Van Rysselberghe enfatizó que “como partido hemos tenido que esperar más de 25 años para que se haga justicia por la muerte de nuestro fundador y senador Jaime Guzmán, y resulta inaceptable que existiendo hoy la posibilidad de terminar con décadas de impunidad, un senador de la República termine apoyando a un terrorista que dañó gravemente la democracia e institucionalidad del país”.

“ESTAMOS HABLANDO DE UN ATENTADO TERRORISTA”

El secretario general de la UDI, diputado Issa Kort, indicó que “es inaceptable la opinión desinformada y políticamente incorrecta que emite el senador Alejandro Guillier. Lo lamento por el Estado de Derecho chileno y por la recuperación de nuestro proceso democrático, porque lo que sucedió fue el asesinato de un senador de la República en manos de una organización terrorista, como lo era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, según lo estableció la propia justicia chilena”.

“Por lo tanto, acá no estamos hablando de un delito menor, o de alguna falta, estamos hablando de un atentado terrorista que costó la vida a un senador en ejercicio, donde el Estado de Chile es querellante, y donde el propio Senado es parte interesada. Quiero recordarle al senador Guillier que estos procesos que se han llevado a cabo en Chile, han sido conducidos por ministros instructores, por jueces que más allá de la opinión particular, han buscado con decisión este tema”, puntualizó el diputado Kort.

A su vez, el senador Juan Antonio Coloma expresó su incredulidad con la actitud de Guillier, indicando que “lo que ha hecho el senador, grabando un video de apoyo para que se le otorgue asilo político en Francia a Ricardo Palma Salamanca, es incomprensible desde todo punto de vista. Digamos las cosas por su nombre, el señor Palma Salamanca está condenado en Chile por asesinato y secuestro, y esta requerido desde otras partes del mundo por delitos igualmente graves”.

“Entonces, cuando hay alguien que está condenado por la justicia, no por alguien distinto, tratar de que se inhiba de cumplir la sentencia por razones políticas es un retroceso. Esto es un paso en falso del senador Guillier, ya que de alguna manera representa el deseo de que las instituciones y los fallos no se cumplen, cuestión que es incomprensible, particularmente con un tipo de delito que tiene que ver con la muerte, y con los secuestros; eso no es aceptable dentro de un sistema institucional”, concluyó Coloma.