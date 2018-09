Noel Gallagher confirma concierto en Concepción

Noel Gallagher confirma su primera presentación fuera de Santiago y elije a la capital penquista para ello. El concierto será el 30 de octubre en el Gimnasio Municipal, poniendo así una bandera en la escena rockera de Concepción. Esta presentación se suma a la programada para el 31 de octubre en el Velódromo, como la mayor figura del Ciclo Colors Nigh Lights 2018, donde también estará Foster The People y DJ Jinco.

Este será el primer side show del Ciclo Colors Night Lights fuera de Santiago, donde se ha elegido especialmente a Concepción con el propósito de llevar la experiencia de los grandes conciertos y artistas ilustres del rock de los últimos años.

Gallagher está en plena gira mundial Who Built The Moon?. Junto a los High Flying Birds (dos ex integrantes de Oasis, Gem Archer y Chris Sharrock, más Mike Rowe y Russell Pritchard), la nueva visita del ex compositor de Oasis tendrá una mezcla de aquellas grandes canciones que lo catapultaron al estrellato y las de su último disco Who Built The Moon? En este nuevo trabajo, luego de sus predecesores Noel Gallagher’s High Flying Birds (2011) y Chasing Yesterday (2015), el mayor de los Gallagher ahondó en una sonoridad más festiva, pero a la vez algo psicodélica y completamente experimental.

Valores Preventa

General: 28.000

Plateas: 32.000

*Hasta agotar Stock. Valores no incluyen cargo por servicio

Valores venta normal

General: 32.000

Plateas: 38.000

*Valores no incluyen cargo por servicio