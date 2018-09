María Elena Dressel por relación de Humberto Sichel y Maca Pizarro: “Le gustan mayores”

María Elena Dressel y Humberto Sichel tuvieron una relación de tres años. Ahora cada uno de ellos vive su amor de manera distinta. Por su lado, Dressel tiene pololo no conocido y Sichel está con Maca Pizarro.

Dressel estuvo invitada en el programa “Sígame Los Buenos” late que anima Julio César Rodríguez y fue ahí que recordó su relación con el periodista de CHV Noticias.

“No. No voy a hablar nada malo de él. La semana pasada salí en todos los programas de farándula. ¿Por qué? No tengo nada que ver en la historia, en el baile. Sí poh. Así como ‘la que inició el camino de Humberto en las mujeres mayores’”, partió diciendo de entrada.

Además lanzó que- ella era seis mayor -que Humberto a diferencia de Pizarro que son casi “como ocho”.

Pero eso no fue todo, Dressel reveló que la pareja de periodista andaban juntos hace rato pero que habrían vuelto.

“Yo ya sabía. Me habían contado que estaban juntos. Andaban juntos hace rato. Después Humberto estaba pololeando. Ahora volvieron. Y justo, unos días antes, alguien me había dicho ‘¿supiste que volvieron?’. Entonces, no me pareció sorprendente. Los dos son conocidos. Pero tú, como periodista, ¿lo encontrai como freak?”, contó.

Pese a que la relación entre ambos terminó hace rato, la periodista invitó a Sichel a “sentar cabeza” y pueda proyectarse.

“Puras buenas palabras para Humberto Sichel. Espero que les vaya muy bien juntos. Ojalá sea la relación que lo ayude a… Es que me carga decir ‘sentar cabeza’. Pero como a tener una relación más larga. No sé, como que pueda proyectarse. Es bueno cuando uno se puede proyectar. ¿Hay visto que hay relaciones en que uno se puede proyectar y otras sí?”, sentenció.