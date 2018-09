Rodrigo Herrera podría llegar a reemplazar a Claudio Palma en NET

La grúa televisiva comenzó con fuerza a moverse este segundo semestre: Aldo Schiappacasse y Claudio Palma llegaron a CHV mientras que Fernando Solabarrieta dejará a fines de septiembre Mega.

Ahora el periodista deportivo Rodrigo Herrera de Mega podría reemplazar a Claudio Palma en Fox Sports, bajo la conducción de NET.

“Es cierto, pero no está cerrado todavía. Seguiré en el noticiario de Mega y esto aparece como una nueva oportunidad de trabajo”, confirmó Herrera en entrevista con La Cuarta.

Respecto al nuevo “posible desafió” reveló que “Es bueno saber que un canal grande te considera, además el horario me acomoda, no se topa en nada con Mega y me han dado las facilidades de seguir con lo que yo hago en el Mucho Gusto y en las noticias. Si se da es positivo”.

Hasta el momento, el programa NET es conducido por Rodrigo Golberg, pero la búsqueda parece haber cesado al iniciar esta semana.