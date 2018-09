Muñoz: Piñera “está frustrado porque varias de las cosas que él quería no avanzan”

El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, en entrevista con el Diario de Cooperativa, se refirió este lunes a la entrevista que concediera el Presidente Piñera a El Mercurio donde aseguró que la oposición “está decidida” a negar “la sal y el agua” al Gobierno, actitud que calificó como “profundamente antipatriótica”.

Muñoz cuestionó los dichos y sostuvo que “empezar con esas divisiones no va a contribuir a una buena reacción por parte de la oposición y hay muchos que estamos porque a este Gobierno le vaya bien, si es que a Chile le va bien”.

El excanciller remarcó que “me suena muy mal, porque al Presidente Piñera no creo haberle escuchado palabras de este tipo”. Y añadió que “claramente él está irritado, está frustrado porque varias de las cosas que él quería no avanzan, pero no avanzan porque su equipo se ha equivocado y porque (…) también la oposición ganó el Congreso”.

“Decir que hay sectores profundamente antipatriotas y otros patriotas, lo que hace es dividir más, crear más desconfianza y menos proclividad al acuerdo, entonces, creo que (Piñera) tiene que tener una actitud distinta y espero que eso se corrija”, añadió.