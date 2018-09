Ex director del SII: “Empresas del Presidente Piñera recibieron plata de SQM”

El ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, se refirió a las presiones y las querellas que no se presentaron ante presuntos delitos tributarios, afirmando que había “una lista de los que habían recibido más plata de SQM y ME-O no estaba en el primer lugar (…) Por ejemplo algunas empresas del Presidente Piñera estaban en el primer lugar de la lista y otras más”.

Entrevistado por el programa “Stock Disponible”, de la señal Vía X, dijo que “el caso de (Jaime) Orpis o Marco Enríquez-Ominami ¿Por qué ellos sí y otros no? Teníamos una lista de los que habían recibido más plata de SQM y ME-O no estaba en el primer lugar. Hay varios que estaban más arriba en esa lista. Por ejemplo algunas empresas del Presidente Piñera estaban en el primer lugar de la lista y otras más”, señaló.

Al consultarle el conductor del espacio, Freddy Stock, por las empresas del Primer Mandatario que no habrían sido investigadas, Jorratt afirmó que “en algún minuto sé que citaron a declarar al representante y dijo que en ese tiempo no era el representante. Es curioso que se haya profundizado en unos casos y no en otros”.

“Había tanta gente que quería que yo saliera (…) mi percepción es que había gente que quería que no nos siguiéramos querellando contra nadie y había otros que querían que nos querelláramos contra algunos”, añadió.

Sobre las presiones desde el Ministerio del Interior anteriores a su salida, señaló que sintió “que había que decirlo porque el ministro (Rodrigo) Valdés, cuando llegó, me pidió que renunciara. Yo consideré que no, que estaba haciendo mi trabajo, estaba haciendo lo que creía que había que hacer, había sido elegido por un concurso público y por lo tanto dije que no. Si ustedes quieren me piden el cargo pero yo no voy a renunciar”.

Además, explicó que cuando llegó al SII “una de las cosas que quise cambiar era empezar de nuevo a impulsar querellas por fraude tributario, porque en periodos anteriores no había querellas (…) si hubiese seguido con esa línea de no querellarse por nada, ninguno de estos casos se hubiera sabido. Todo esto parte de una querella por fraude tributario muy típico”.

Sobre la nueva reforma tributaria, el ex director del SII afirmó que es una falacia decir que la desigualdad aumentó por la reforma tributaria de la gestión Bachelet y que “hay un uso político”.

“Es falso que (la nueva reforma tributaria) beneficia a las pymes”, indicó, mientras que ante la pregunta si ¿La nueva reforma va a terminar beneficiando al 1% más rico? Jorratt afirmó que “sí, lo va a beneficiar”. “Está devolviéndole o inyectando $US800 millones al 1% más rico”.

Con esta reforma el Presidente Piñera, afirmó, “en su calidad de empresario, va a tener el beneficio de todos los empresarios, que se va a ahorrar un 9,44% de todos los retiros que haga de sus empresas”.

“Si se aprueba esta ley, va a aumentar la desigualdad en Chile, va a aumentar porque el sistema tributario va a perder poder distributivo. Los que tienen más, les vas a bajar y a los que tienen menos les vas a subir (impuestos)”, concluyó.