Diputados de oposición y dirigentes piden al Gobierno presentar nuevo proyecto de salario mínimo

Un grupo de diputados de oposición, junto a representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), llegó este lunes a La Moneda para dejar una carta donde se le solicita al Presidente Sebastián Piñera presentar un nuevo proyecto de reajuste del salario mínimo en el Congreso.

“Queremos decirle al Presidente de la República que no queremos más ataques de sus ministros o de sus intendentes, sino que queremos que presente un nuevo proyecto y que antes del 18 de septiembre tengamos solucionado este tema, porque los trabajadores así lo piden y se lo merecen”, indicó el diputado y jefe de la bancada PPD, Ricardo Celis.

El parlamentario señaló que “nosotros somos tan patriotas como el Presidente Piñera, así es que sus palabras, sus ofensas hoy día queremos transformarlas en algo productivo y positivo, y eso es tener un proyecto ahora ya, para que los trabajadores tengan el aumento en sus remuneraciones que tanto necesitan”.

El jefe de la bancada de diputados comunistas, Daniel Núñez, exigió que el nuevo proyecto de ley de reajuste escuche la voz de los trabajadores y del Congreso.

“Queremos darle la certeza a los trabajadores que este mes va a haber reajuste del salario mínimo, que van a poder gozar de eso. El Gobierno tiene que enviar el proyecto en forma inmediata y lo más importante de todo tiene que estar dispuesto a escuchar la voz de los trabajadores, a escuchar la voz del Congreso y no imponer vetos absurdos como fue lo que hizo la semana pasada”, recalcó.

“Piñera nos trató de antipatriotas y acá estamos los antipatriotas pidiéndole a Piñera que hoy día, a más tardar mañana (martes) envíe un nuevo proyecto de ley de reajuste al salario mínimo, porque sería un acto muy antipatriota que dejar a los trabajadores chilenos, aquellos que viven del salario mínimo sin un reajuste justo cuando vienen las Fiestas Patrias, el 18 de septiembre”, enfatizó.

La diputada del PRO, Marisela Santibáñez, indicó que “nos han señalado que estamos obstaculizando el trabajo del oficialismo. La verdad es que no estamos obstaculizando el trabajo de nadie, simplemente estamos representando al mundo del trabajo, su dignidad y en eso no nos vamos a equivocar. No confundamos la discusión, esto no es ponernos en contra, sino que avanzar todos juntos, pero avanzar con dignidad en el salario mínimo de nuestros compatriotas”.

La diputada, Gael Yeomans (RD), en tanto, dijo que “cualquier propuesta que no tenga en su centro superar la línea de la pobreza, es una propuesta indolente. Porque no puede ser que el salario mínimo sea otra realidad más que nos recuerde que vivimos en un país tremendamente desigual. En Chile no falta plata, sino criterios de distribución de riqueza y justicia social”.

El parlamentario Giorgio Jackson precisó que “no estamos de acuerdo con el guarismo. Acá las organizaciones sindicales han hecho un tremendo esfuerzo y responsablemente proponen un plan de reajuste para los próximos 6 años. Si el Gobierno no ha querido siquiera escuchar lo que hemos dicho, es impresentable ponerle candado al debate a través de un mecanismo de reajuste plurianual que no resuelve el problema de fondo“.

AVANZAR EN DIGNIDAD

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, sostuvo que“el llamado que hacemos es que se envíe con urgencia un nuevo proyecto, luego del veto impuesto por el Presidente de la República para vulnerar lo que fuera aprobado el 27 de agosto por parte de las distintas bancadas de parlamentarios en el Congreso”.

“El Gobierno sabe cuáles son las condiciones y las disposiciones que tenemos los trabajadores, que es avanzar en dignidad, que se haga cargo de los meses perdidos de julio y agosto, pero, por sobre todas las cosas, permitir que en este proceso se siga dialogando”, completó.