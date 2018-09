Alcalde Sharp: “El Frente Amplio en algunos momentos es sectario”

Descartó que esté pensando en ser candidato presidencial y aclaró que “mi prioridad es Valparaíso. No quiero actuar bajo supuestos, me gustaría seguir adelante en Valparaíso”.

El alcalde de Valparaíso y uno de los rostros más destacados del Frente Amplio (FA), Jorge Sharp, afirmó en la noche del domingo que “el Frente Amplio en algunos momentos es sectario”. Sin embargo, lo describió como una “coalición naciente, y con un futuro muy interesante por delante. Creo que el Frente Amplio no puede perder su carácter irruptivo”.

En entrevista con “El Informante”, de TVN, el alcalde referente del FA también se pronunció sobre las críticas que surgieron en contra de su correligionario, el diputado Gabriel Boric, por hacer un llamado a condenar todo tipo de violación en contra de los Derechos Humanos (DDHH), tanto en regímenes de izquierda como de derecha.

Para el edil, los cuestionamientos internos tienen una explicación ya que “el Frente Amplio es un espacio muy diverso, donde conviven distintas líneas. Creo que la crítica es fundamental en la política, (pero) el debate de los Derechos Humanos de ahora sirve solo para la camorra interna”.

Bajo esa misma línea, Sharp declaró que “el debate de los DDHH es profundamente ideológico y político. Nosotros no tenemos que hacernos cargo de ese tipo de apuesta (…) En Latinoamérica se violan los derechos humanos. Creo que el debate de los DDHH está cargado de un cinismo que yo considero dañino”.

Sin embargo, no dudó en calificar a Estados Unidos como el “principal violador de DDHH en el mundo”.

Sobre su estilo de conducción edilicio y los objetivos que tiene para Valparaíso, el jefe comunal señaló que pretende dejar atrás la idea de que el aspecto neoliberal sea el factor preponderante en la construcción de las comunidades.

“Las ciudades son reflejo del tipo de sociedad construida en los últimos 30 años. Hemos tratado de conciliar un proceso de planificación de la ciudad. La inversión pública y privada no están estancadas en Valparaíso (…) Nosotros tenemos una política de vivienda para establecerla como un derecho”, dijo.

Además, reveló que no ha podido conversar en estos dos años y medio de gestión a solas con el Presidente Sebastián Piñera, a diferencia de su relación con la exmandataria Michelle Bachelet.

“No he dialogado a solas con el Presidente Piñera. Si me invita a La Moneda, yo voy. No tengo ningún complejo con el Presidente”, declaró. .

En cuanto a los desafíos y lo que representa la figura de Beatriz Sánchez al interior del conglomerado, calificó que “es uno de los principales referentes del Frente Amplio, y donde esté será un aporte. Creo que hoy está jugando un rol de articulación en el FA”.

Además dijo que, en un caso hipotético, “sería entretenido que Beatriz Sánchez sea alcaldesa de Viña”.

En su caso, descartó estar pensando en competir por la presidencia del Frente Amplio ni menos, competir por el sillón de La Moneda: “Mi prioridad es Valparaíso. No quiero actuar bajo supuestos, me gustaría seguir adelante en Valparaíso”.