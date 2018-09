Relator deportivo fue denunciado por violencia intrafamiliar y no pago de pensión alimenticia

El famoso relator deportivo Alberto Jesús López, de importante trayectoria en radio y televisión, fue denunciado por su expareja por supuesta violencia intrafamiliar y no pago de pensión alimenticia.

Frente a esta situación, el profesional se defendió por redes sociales, negando tajantemente las acusaciones.

“Rechazo todo tipo de violencia ante cualquier persona y quiénes me conocen saben que no sería capaz de algo así. Por respeto a mi cónyuge y a mi hijo no daré mayores detalles y confío que todo se aclare en el marco legal“, escribió en su cuenta de Twitter.

De igual modo, expresó que “sólo decir que tengo el derecho de ver crecer a mi hijo y no ser privado de aquello llevándoselo fuera del país de manera definitiva como ha sido la intención, y que producto de eso se han generado estas diferencias. Les pido prudencia, comprensión y que recen por nosotros. Gracias por el apoyo y por el respeto”.

Les pido nos tengan en sus oraciones ante esta triste situación.🙏🏻

Las denuncias fueron reconocidas por el abogado del “Trovador del Gol” al diario La Cuarta. “El Ministerio Público a través de la Fiscalía Centro Norte inició una investigación preliminar por la denuncia de su excónyuge, pero quiero aclarar que a la fecha Alberto ni siquiera ha sido formalizado“, remarcó Rodrigo Moya.