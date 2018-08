Teillier: “Al PC tampoco le interesa tantísimo estar en una coalición con la DC”

Timonel del Partido Comunista sostiene, en relación a la decisión del PR y la DC de convocar a un acto del triunfo del No sin la colectividad que encabeza, que “tengo entendido que no hay nada convocado y no sé de qué tipo de acto están hablando”.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, en entrevista con La Tercera se refirió a la decisión del Partido Radical (PR) y la Democracia Cristiana (DC) de convocar a un acto por el triunfo del No sin el Partido Comunista (PC).

El dirigente manifestó que “tengo entendido que no hay nada convocado y no sé de qué tipo de acto están hablando. Yo prefiero un acto más ciudadano. En todo caso, todos los partidos políticos contribuimos al triunfo del No y estos dirigentes trataron de decir que los comunistas no lo habían hecho”.

Según dijo, en los sectores de ambas colectividades con los que ha conversado “no están de acuerdo con esto que manifiestan sus timoneles”. Los dirigentes, añadió, “después mogireraron su posición: no era dejar afuera a los comunistas, sino que ser ellos los que convocaran al acto. Sí, creo que eso de todas maneras denota un prejuicio”.

Consultado por lo señalado por el presidente de la DC, Fuad Chahin, respecto a que no es viable una coalición con el PC sostuvo que “nosotros no estamos pidiendo conformar una coalición. La NM no fue una coalición. Así como la DC no está de acuerdo en estar en una colación con nosotros, al PC tampoco le interesa tantísimo estar en una coalición con la DC (…)”.