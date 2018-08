Chahín a Teillier: “No es bueno entrar a victimizarse”

El presidente de la DC respondió las declaraciones formuladas por el timonel del PC, Guillermo Teillier, respecto a que la colectividad que encabeza no está tan interesada en compartir en una coalición con ellos. “Nosotros no estamos preocupados de las políticas de alianzas”, manifestó.

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, respondió este viernes a las declaraciones formuladas por el timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, en el diario La Tercera que manifestó que la colectividad que encabeza no está tan interesada en compartir en una coalición con ellos.

“No me generan mayor impresión, nosotros no estamos preocupados de las políticas de alianzas. Hoy nos preocupan los problemas de las personas y del país, no las políticas de alianzas”, manifestó Chahín a Emol.

El dirigente remarcó que “creo que en esto no es bueno entrar a victimizarse, nosotros nos reunimos con quien queremos, con quien estimamos necesario, y no le vamos a pedir permiso a nadie”.

Requerido sobre la opción que Teillier dejó abierta de poder llegar a acuerdos programáticos y electorales con la DC Chahín respondió que “sobre las alianzas políticas lo veremos en su momento”.

Destacó que “desde la oposición, nosotros vamos a conversar y a llegar a acuerdos sin complejos con los partidos con los que tengamos convergencias programáticas. Y si hay acuerdos programáticos con ellos vamos a escucharlos sin ningún tipo de prejuicios, así como con cualquier otra fuerza política con la que tengamos coincidencias”

El dirigente manifestó que “lo que nos importa es cómo somos capaces de representar a nuestro electorado, de hablarle al país, de enfrentar los problemas que tiene hoy la sociedad chilena ante un Gobierno que es incapaz de tener una agenda clara en los social, en lo económico y en lo político”.

Chaín indicó que “la DC lo que va a hacer permanentemente es plantear alternativas y lo hará con quienes estemos de acuerdo. Por lo tanto, si en algo estamos de acuerdo con el PC, enhorabuena, y si no estamos de acuerdo, enhorabuena también”.