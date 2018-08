Noel Gallagher por cuarta vez visita Chile con show en el Velódromo del Estado Nacional

Sin duda, es una de los noticias más esperadas para este segundo semestre 2018: Gallagher’s High Flying Birds, confirma concierto en Chile en el marco de su gira mundial Who Built The Moon?.

La cita será el próximo 31 de octubre, encabezando el Colors Night Lights 2018 que se realizará en el Velódromo del Estadio Nacional, donde también estará Foster The People, Dj Jinco y otros nombres que pronto serán dados a conocer.

Junto a los High Flying Birds (dos ex integrantes de Oasis, Gem Archer y Chris Sharrock, más Mike Rowe y Russell Pritchard), la nueva visita del ex compositor de Oasis tendrá una mezcla de aquellas grandes canciones que lo catapultaron al estrellato y las de su último disco Who Built The Moon? En este nuevo trabajo, luego de sus predecesores Noel Gallagher’s High Flying Birds (2011) y Chasing Yesterday (2015), el mayor de los Gallagher ahondó en una sonoridad más festiva, pero a la vez algo psicodélica y completamente experimental.

La gira del artista abarca Latinoamérica, EE.UU. y Europa, logrando shows sold out en importantes ciudades como Milán, Praga, París y en Reino Unido.

La preventa –hasta agotar stock- comienza mañana jueves 30 de agosto a las 12.00 hrs. a través del sistema TicketPlus (www.ticketplus.cl) Supermercados Líder, Express de Líder, Acuenta y Ekono. Venta sin cargo por servicio en The Knife, Eurocentro, local 025, Santiago.

Valores Preventa:

Cancha general: $ 32.000

Cancha VIP: $ 56.000

*Valores no incluyen cargo por servicio.

Valores normales:

Cancha general: $ 40.000

Cancha VIP: $ 70.000

*Valores no incluyen cargo por servicio.