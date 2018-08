Michael Jackson cumple 60 años: Lo bueno y lo malo que dejó su partida

Celebraciones, polémicas y homenajes de diverso tipo por el que este miércoles habría sido los 60 años de Michael Jackson demuestran que el mito del “rey del pop”, lejos de desvanecerse o de ceder paso a otras figuras, continúa fascinando en todo el mundo.

La celebridad fallecida que más ingresos genera. Según la revista Forbes, incluso muerto el cantante sigue generando riqueza al ser el artista fallecido que más dinero ganó, sus discos recaudaron 825 millones de dólares en los últimos 12 meses.

“Thriller” fue estrenada en los cines en noviembre de 1982 y que cambió la historia del pop. Cambió la industria de la música. Además de las canciones, de la producción de Quincy Jones, lo que ese disco demuestra es que Michael entendió su época (y el negocio musical como nadie).

Unos años después, en 1987, apareció Otro gran video, cinco temas llegando al número uno de las listas, el paso imposible de Smooth Criminal, millones de copias vendidas. Pero al lado de Thriller todo empalidecía, todo parecía discreto. En esa carrera por superarse, por ser cada vez más grande, vender más, conseguir impacto mayor, se fue perdiendo Michael Jackson. La megalomanía lo devoró.

La infancia del “rey del pop” estuvo marcada. Jackson junto a cuatro de sus nueve hermanos, Jackie, Tito, Jermaine y Marlon, formaron el grupo Jackson Five. Su padre, Joe Jackson, que murió en julio de 2018, era además su manager. Era un hombre violento que obsesionado con de la pobreza, vio en sus hijos la salida ideal y creó el grupo. Michael, el más sensible y talentoso, fue quien más sufrió el acoso de su padre.

Cargos por abuso. En el 2002, fue acusado de abusar sexualmente de un menor de edad, al que sus padres confiaron el cuidado. Luego de un proceso legal, que incluyó algunos días en prisión, el cantante fue absuelto tras un acuerdo legal en el que pago 20 millones de dólares.

En 2003, otra familia lo acusó de abusar de su hijo y tuvo que hacer un nuevo arreglo judicial. A esto se sumó la sospecha de que Jackson mantuvo una relación con Macaulay Culkin. Ambos se conocieron cuando el protagonista de “Mi pobre angelito” saltó a la fama. El actor siempre lo negó.

Happy Birthday, Michael! On this day of the Diamond Celebration we hope all fans around the world will join in celebrating the immortal Michael Jackson and his legacy of astounding artistic achievement and his philanthropic and humanitarianism efforts wherever he went. pic.twitter.com/IRTsipxAY0

— Michael Jackson (@michaeljackson) August 29, 2018