Corte de Apelaciones determinó que Dorothy Pérez no volverá a la Controlaría

El punto de quiebre en esta disputa fue la citación a Pérez a declarar en el caso del mega fraude en Carabineros, la tercera semana de agosto. Bermúdez argumentó la solicitud de renuncia con que no era bueno que altas autoridades estuvieran involucradas en casos judiciales, ante lo que la ex subcontralora se negó a dar un paso al costado.

Este miércoles en medio del agitado ambiente que se vive al interior de la Contraloría de la República, la tercera sala de la Corte de Apelaciones admitió que la destituida subcontralora general de la república Dorothy Pérez no vuelva a su cargo tras acoger de manera parcial el recurso de protección presentado por la ex funcionaria tras ser removida.

El fallo del tribunal de alzada acoge ciertos reclamos de Pérez y le otorga la posibilidad de mantener sus pertenencias en la oficina que ocupaba, le niega la posibilidad de volver al cargo del que fue removida, ya que eso forma parte del tema de fondo de su recurso de protección, en el que calificó de “ilegal” y “arbitraria” su remoción y acusó una “hostilidad” de Jorge Bermúdez hacia ella, a raíz de sus críticas al manejo de las redes sociales del organismo.

La resolución señala que “no habrá de dictarse nuevos actos administrativos a contar de la comunicación de esta resolución que tengan relación directa con la resolución N° 21 con fecha del 22 de agosto de 2018 que declaró vacante el cargo de subcontralora general, que no obstruya en el funcionamiento normal del servicio y mientras no falle el recurso“.

María Soledad Frindt, actual subcontralora, puede seguir en su cargo, al menos hasta que la Corte de Apelaciones resuelva el fondo del recurso de protección presentado por la ex subcontralora.

A través de un comunicado, el presidente nacional de la entidad, Juan Carlos Arroyo indicó que de haberse acogido la orden de no innovar, se podría haber generado “un quiebre institucional en este organismo, lo cual afectaría a nuestros asociados”.

Respecto del recurso de protección presentado por la defensa de Pérez y declarado admisible, sostuvieron que “no nos inquieta, pues estaba dentro de lo previsible”, según consignó La Tercera.