Natalia Valdebenito será parte de proyecto de la OEA que busca visibilizar a las mujeres

Hace un tiempo fui informada y hoy confirmada por la Fundación de Ciencias de la Documentación en conjunto con la OEA, como parte del Comité de apoyo a #mujereslideresamerica, que me compromete con la lucha por el empoderamiento de niñas y jóvenes de América y España, impulsando la difusión, visibilizando los talentos que hay entre las mujeres que construirán el futuro feminista. #MujeresLideresAmerica, tiene como misión ser punto de encuentro y generación de ideas entre mujeres líderes de los países miembros de la Región que sirva de inspiración y mejora de las capacidades y habilidades de otras mujeres en las áreas política, corporativa y social, siendo las tecnologías de la información eje vertebrador. Gracias por hacerme parte, humildemente entre tantas mujeres potentes y talentosas. Me siento comprometida y honrada. Y en lo más personal, sé y reconozco que a veces se hace pesado hablar fuerte, pero también agradezco y ahí me concentro, en la posibilidad de mover algo para que avancemos con el viento a nuestro favor. (Esta foto tan mona la hicimos con un equipo joya: @lucianofrancino en todo, jefe. @frantorresc vestuario, style, cuarzos y humor negro, @paulaziegler en 📸 y elegancia, y @cph_ en maquillaje y pelo al viento, talento en demasía mi amor) Info en la Bio.

A post shared by Natalia (@valdebenitonata) on Aug 27, 2018 at 5:46pm PDT