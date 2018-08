Luis Jara reconoce que se parece “un poquito” a Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi es un reconocido personaje en Instagram, de origen italiano y empresario muy famoso. Cada vez que sube una foto a la red social Gianluca consigue rápidamente sobre los 1.000 me gusta.

El italiano además se hizo famoso por sus videos donde baila sensualmente y cuenta con más 11 millones de seguidores. Allí baila canciones pegajosas al borde de piscinas y siempre acompañado de guapas mujeres.

¿Qué tiene que ver Gianluca con Luis Jara? El “supuesto parecido”. Mientras Pauli Bolatti y Jhen Núñez jugaban a la “jenga de la verdad” en Mucho Gusto, la ex chica reality (Bolatti) le lanzó al animador que “He visto en redes sociales que te comparan con Gianluca Vacchi. Como si fueras el Gianluca Vacci chileno”, dijo.

A lo que Jara respondió “De Avenida Matta…”. Sin embargo, el animador reconoció que le hicieron bullying con el empresario italiano.

“Pero en el momento que me dejé la barba me empezaron a hacer bullying, cosa que me dan mucha risa. Porque, en realidad, hace mucho rato que yo ya usaba barba. La verdad es que no me encuentro ni parecido”, confesó.

Tras el ninguneo de la ex chica reality, Jara reconoció que se parece “un poquito” al empresario italiano furor en Instagram.

“Bueno, ustedes encuentran. Pero me están preguntando si yo me encuentro parecido”. “Bueno ya, un poquito” (Risas del estudio), dijo.

MIRE LAS DIFERENCIAS: