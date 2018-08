La acida crítica de Pamela Díaz a María Luisa Godoy por su llegada a Viña: “No sé si suma mucho al Festival”

El miércoles pasado la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, confirmó a los animadores del LX Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Se trata de los rostros Martín Cárcamo (Canal 13) y María Luisa Godoy (TVN).

Pero alguien que no le gustó a los animadores fue a Pamela Díaz, la animadora de “La noche es nuestra de CHV”. En entrevista con Intrusos, “La fiera” tiró sus dardos en contra de Godoy.

“Yo creo que María Luisa es una persona que no sé si le suma mucho al Festival. Hay una expectativa, un morbo a ver si lo va a hacer bien, si se equivoca o no se equivoca; el vestuario, el maquillaje, y aquí me pasa que no hay mucho de eso”, señaló.

Luego aclaró que “No tengo mala onda con María Luisa ni menos con Martín. Pero no sé si es la persona que tú digas ‘¡oh! vamos a ver el Festival de Viña por los animadores’. En general la gente no va por eso”.

“Yo creo que lo van a hacer bien. En ningún momento he dicho que lo van a hacer mal”.

“Hubiera puesto a la Diana con Martín un día, otro día a la Tonka con (Sergio) Lagos, otro día a la María Luisa con Nacho Gutiérrez, o con Pancho Saavedra. Y el último día hubiera puesto algo distinto. Siempre he dicho que me hubiese gustado ver a Cristián de la Fuente con alguna extranjera”, cerró.