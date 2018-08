Tiroteo en Jacksonville: David Katz, el atacante que mató a dos personas en un shopping y luego se suicidó

Tres personas, entre ellas el atacante que se suicidó, murieron este domingo en un tiroteo masivo en el norte Florida donde se celebraba un torneo de videojuegos de football americano, informó la policía.

“Hubo tres individuos fallecidos en el lugar, uno de los cuales es el sospechoso que se quitó la vida”, dijo en conferencia de prensa el comisario Mike Williams de la ciudad de Jacksonville.

Añadió que otras nueve personas resultaron heridas de bala. “Nueve fueron transportados (…) a hospitales de la zona, siete de ellos con heridas de bala. Otras dos víctimas heridas de bala se transportaron a sí mismas”, añadió el comisario. “Me alegra decirles que todos están en condición estable”.

We are finding many people hiding in locked areas at The Landing. We ask you to stay calm, stay where you are hiding. SWAT is doing a methodical search inside The Landing. We will get to you. Please don’t come running out. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT

