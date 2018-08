“La Divina Comida”: Matilda Svensson reveló acoso laboral

La Divina Comida es el programa “caballito de batalla” de CHV. En el espacio de conversación siempre da a conocer confesiones íntimas de los famosos. Este sábado fue la oportunidad de la periodista Matilda Svensson, quien hizo público episodio de acoso laboral.

En la mesa estaban Paulina Nin (animadora) y César Sepúlveda (actor) fue cuando la destacada comunicadora reveló el incómodo momento que vivió.

“Hay situaciones que no son de abuso, que son de acoso. A mi me pasó que me sentí acorralada en una situación en la que yo estaba, en la que tenía que cumplir porque dependía de ciertas cláusulas laborales para poder… En el fondo, te acorralan y a veces no tienes las herramientas como para poder salir de ahí”, comenzó diciendo.

“Cuando ya la cuestión no tienes como sortearla ni nada, es como ‘ya, ¿sabes qué? Filo, aquí va a quedar la escoba, pero no importa”.

Luego agregó “Ahora, afortunadamente yo igual tengo carácter fuerte, dentro de todo. Pero ahí tú pones a prueba, en riesgo, tu trabajo, las relaciones laborales que tienes en tu entorno. En mi caso, yo tenía familia y un hijo, estaba poniendo en riesgo todo”.

“Eso pasa y me pasó. Tuve que denunciarlo y me costó. No es cosa fácil. Una mujer nunca debería estar asustada de perder su trabajo porque la están presionando para conseguir algo a cambio”, cerró.