“La Casa de las Flores”: Netflix prohíbe a la actriz hablar como Paulina de la Mora

“La Casa de las Flores“ se desenvuelve en una florería familiar, aparentemente exitosa e idílica, llena de secretos disfuncionales. Un día, el patriarca se da cuenta de que su amante de mucho tiempo ha muerto de manera repentina y decide llevar a sus hijos al hogar junto a su esposa y familia actual, quienes no sabían de su existencia.

La serie explora la necesidad de proteger y perdonar a los seres queridos, sin importar lo incómodo que eso pueda ser.

Todo bien hasta ahí. Sin duda, quien se robó la película en la serie fue Paulina de la Mora, personaje interpretado por la actriz Cecilia Suárez, quien destaca por su particular forma de hablar donde es furor en redes sociales.

En entrevista con la televisión mexicana Suárez confesó que “Me lo piden en todos lados, pero son políticas de Netflix y hay que respetarlas. Si no estaría haciendo la voz todo el tiempo”.

“Un día nos miramos Malono y yo nos dijimos, ‘¿lo hacemos sí o no? A él siempre le gusta que hagamos cosas diferentes y entremos a terrenos donde no habíamos entrado. Me dijo, ‘¡Va!’”, reveló Suárez.