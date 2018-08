Bartender Carla Constanza viaja a Londres a representar a Chile en torneo mundial

“Estoy muy contenta de representar a mi país, no solo por el hecho de que es un momento muy intenso para ser mujer, sino porque me demostré a mí misma que soy capaz de crear y hacer las cosas bien si me lo propongo”, remarca la joven.

Es la mujer detrás de la barra del restaurante Ambrosia Bistró, el famoso local de la chef Carolina Bazán, ubicado en Providencia. Sus manos prodigiosas mezclan a diario, con gracia y destreza, decenas de tragos que los comensales de este lugar degustan y celebran, reconociendo así su talento en estas lides.

Se trata de Carla Constanza, quien a sus 25 años está lista para representar a Chile en “Legends of London”, torneo de bartenders organizado por el Gin London N°1 que se realizará en Inglaterra el próximo 1 de septiembre.

“Se me aprieta el estómago de pensar en la competencia, pero es una gran oportunidad ser parte de este torneo, pues implica exigirse a un nivel que no sabía al que podía llegar”, dice entusiasmada no solo por el desafío de enfrentarse a profesionales de otros países con igual o más experiencia que ella, también por el hecho de que será su primera vez en Europa. Llegará allí luego de haber sido convocada por FH Engel, empresa que distribuye en Chile Gin London N°1, a una competición local cuya final se realizó hace unas semanas en BordeRío.

Cuando egresó del colegio quería estudiar Enfermería en la Universidad Católica, pero el puntaje no la acompañó. Después de varios tira y afloja acordó con su mamá tomarse un año sabático.

“Me puse a buscar trabajo en algo en que no necesitara experiencia” y fue así como se convirtió en garzona. Un jefe le dijo un día que “tenía pinta para estar detrás de la barra”, lugar en el que sintió cómoda y motivada, tanto así que comenzó a estudiar de manera más formal haciendo un curso en una escuela de bartenders.

Después de transitar entre varios locales y luego de estar en pausa por tres meses debido a un tema de salud, Carla volvió a las lides tras ser tentada por Ambrosia Bistró. “Me volví a enamorar de lo que hago. Aquí trabajamos con una carta de temporada, que cambia semana a semana, y eso empecé a aplicarlo en la barra”, cuenta.

CÓCTEL “FIVE O’CLOCK”

¿Con qué esperas sorpender a los jueces en Londres?

-Con un cóctel llamado “Five O´Clock”, inspirado en la antigua tradición de tomar el té. Para dar con la receta me puse a investigar sobre el tema y fueron dos mujeres en Inglaterra las que instauraron esta práctica, entre ellas una duquesa. Estuve un mes probando.

¿Qué ingredientes tiene?

-El ingrediente principal es el Gin London N°1, también tiene un licor de moras y otro de hierbas, un mix de limón, aquafaba y un syrup de té darjeeling. El estilo del cóctel es sour, ya que en Chile somos tomadores de este trago y quiero mostrar en Europa esto que es parte de nuestra cultura.

Su trago no solo es un deleite para el paladar, según Carla también es una “experiencia visual y constituye un concepto”, pues lo presentará en una bandeja dorada acompañado de algunos scones, panecillos escoceses muy apetecidos por los británicos. Tendrá alrededor de 5 minutos para explicar su concepto al jurado, además de convencerlo mostrándole sus dotes y técnica a la hora de mezclar los insumos que le dan cuerpo.

“Estoy muy contenta de representar a mi país, no solo por el hecho de que es un momento muy intenso para ser mujer, sino porque me demostré a mí misma que soy capaz de crear y hacer las cosas bien si me lo propongo y tengo más confianza en mi trabajo. Sé que me falta montón, pero tengo todas las ganas de aprender y de seguir estudiando para ser un aporte al rubro de la gastronomía y los alcoholes”, completa.