Colors Night Lights 2018: Foster The People vuelve a Chile

Foster The People es la primera banda en confirmar su participación en el Colors Night Lights 2018. El encuentro musical se realizará en el Velódromo del Estadio Nacional, el miércoles 31 de octubre (día siguiente es feriado) a partir de las 16 hrs. Las entradas se podrán adquirir en preventa a partir del jueves 30 de agosto, a través del sistema Ticketplus.

La agrupación estadounidense formada en el 2009 y liderada por Mark Foster, sacó el año pasado su tercer album, Sacred Hearts Club, con 12 canciones, donde destacan las pistas “Sit Next to Me” y “Doing It for the Money”. Vuelven a Chile luego de 3 años.

Colors Night Lights es creado por la productora Colors, de tremendo éxito en sus tres ediciones anteriores. En sus dos primeras versiones, el funk fue lo que permitió reunir en un mismo escenario a los grandes del género: Jamiroquai, Kool & The Gang, Los Amigos Invisibles e Illya Kuryaki & The Valderramas.

En su tercera edición convocó a bandas y artistas de la talla de Capital Cities, Cut Copy, Julian Casablancas, Pixies y Placebo. Esta última realizó, además, un secret show para 800 personas.

Colors Night Lights vuelve ahora renovado, luego de 4 años, ampliando sus horizontes para convocar a todos quienes disfrutan de la música en vivo y de experiencias únicas y enriquecedoras, el 31 de octubre en el Velódromo del Estadio Nacional.

Habrá diferentes y atractivas opciones culinarias para todos los gustos y edades, junto a una Feria de Tendencias con venta y demostraciones en vida sana, moda y música. Junto a ello, todo el espacio tendrá atracciones deportivas y de entretenimiento, habilitadas desde las 16 hrs.