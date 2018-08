Maya Fernández: “Hay un retroceso del Presidente en materia de derechos humanos”

La presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (PS) asegura que el propio Presidente Sebastián Piñera ha retrocedido respecto de su primer gobierno en esta materia.

“Siento que hay un retroceso justamente respecto de su primer gobierno. Ahora claramente hay un retroceso del Presidente Piñera en materia de derechos humanos, no solamente por las personas que nombra sino en cómo se abordan las materias”.

En entrevista con La Tercera, Fernández manifestó que la idea de Sebastián Piñera de crear un Museo de la Democracia, parece más bien un empate.

“En democracia podemos tener visiones distintas, pero lo que nunca podemos aceptar es avalar lo que ocurrió en Chile. Y en ese sentido, el momento y la forma en la cual el Presidente Piñera anuncia la creación de esto, justamente, se ve como un empate y, además, empaña el debate que estábamos teniendo respecto del significado de un museo por la memoria en Chile. Siento que el debate aquí era otro, el debate central aquí es la importancia de no perder la memoria y no volver a cometer los mismos horrores”.

“Creo que todavía está muy arraigada la justificación en algunos sectores a las violaciones a los DD.HH. cometidas en Chile. Estamos hablando de personas que hasta el día de hoy no saben dónde están sus familiares. (…) no solo no pueden dejar una flor, sino que ni siquiera saben exactamente lo que pasó”, agregó.

La diputada, dice ver “a una derecha que no acaba de entender que lo que ocurrió en Chile fue horroroso, que no sólo es que perdimos la democracia de manera brutal, sino que hubo una persecución sistemática a quienes pensaban distinto. Veo una derecha que, en gran parte, está al debe respecto del reconocimiento de estos errores”.

“Lamentablemente, yo veo que el Presidente Piñera quiere hacer un empate, quiere apropiarse de un tema utilizándolo. En vez de empatar, debería entender que los derechos humanos y la democracia son temas intrínsecamente relacionados”, añadió.

Al ser consultada sobre los primeros seis meses de Gobierno, la diputada Fernández, manifestó que “sus medidas económicas están enfocadas a favorecer a los más ricos. Eso queda reflejado en el proyecto de reajuste del sueldo mínimo, donde las personas que ganan menos no reciben un aumento relevante para mejorar sus ingresos; en el estatuto laboral juvenil, que precariza las condiciones laborales; y en la reforma tributaria, donde los más ricos dejarán de pagar impuestos. Eso no es aceptable, porque además esto incluye al Presidente, siendo uno de los hombres más ricos de Chile”.