Larraín: “A mí siempre me dicen ministro el IVA al libro, al otro día pedirán disminuir el de los medicamentos”

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se convirtió en tendencia en redes sociales este miércoles tras lanzar una desafortunada frase respecto a la posible disminución del IVA al libro.

¿Qué pasó? Durante una conversación con TVN, el jefe de la cartera explicó que aquel impuesto “no se toca por muchas razones, pero entre otras cosas porque para la gente que tiene menos ingresos hay una serie de prestaciones, beneficios, transferencias que son monetarias. Lo importante del sistema tributario no es cómo se recauda, sino cómo se gasta, que el gasto esté bien hecho y focalizado“.

Profundizando en el tema y la reducción del IVA, Larraín manifestó que “a mí siempre me dicen ‘ministro, el IVA al libro’, para tener un incentivo a la lectura, pero el día de mañana, una vez que uno reduce el IVA al libro, qué pasa al día siguiente, me dicen ‘el IVA a los alimentos de primera necesidad’, después me dicen ‘el IVA a los medicamentos‘”.

“Es el comienzo de una cosa muy compleja para el sistema tributario, y por eso no hay nada mejor que tener un sistema lo más parejo posible, con una tasa determinada para todos”, expresó.

Esta es la gente que nos gobierna: Felipe Larraín afirma que no puede bajar el IVA a los libros, porque la gente después pedirá que bajen el IVA a los medicamentos. Qué miserable. ¿En qué realidad vive la gente de derecha? Esto es ideología, una que te perjudica absolutamente. pic.twitter.com/ubXYq290nf — Andrés (@andres20ad) August 22, 2018

Obvio. Al Ministro Larraín le interesa mucho más la salud de la economía que la salud de las personas y el acceso a la cultura #tiempospeores

Larraín: Si uno reduce el IVA al libro, al otro día la gente pedirá rebajas a los medicamentos https://t.co/a33rQa7vZV vía @Cooperativa — Daniel Jadue (@danieljadue) August 22, 2018

Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, consultado por rebaja de impuesto a empresas para -según dice el gobierno- incentivar la inversión, y no al libro para incentivar la lectura: "Si uno reduce el IVA al libro, al otro día la gente pedirá rebajas a los medicamentos". pic.twitter.com/07H4xotlEo — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) August 22, 2018